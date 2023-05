Cade in bici sulla ciclabile e batte la testa, elitrasportato in ospedale

Cade in bici sulla ciclabile tra Camporosso e Tarvisio.

Una persona è stata soccorsa intorno alle 19:30 di ieri, venerdì 26, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta autonoma da una bicicletta lungo la ciclabile tra Camporosso e Tarvisio.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Tarvisio e l’elisoccorso. Hanno attivato per quanto di competenza le forze dell’ordine (carabinieri della Compagnia di Tarvisio).

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona trasportata in volo, in codice giallo, per un trauma cranico, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.