Il centauro morto in Friuli.

Voleva godersi un giro in moto in Friuli, ma è rimasto vittima di un incidente mortale. È accaduto nel pomeriggio odierno in Friuli, tra Cimolais e Claut.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, il centauro sarebbe stato vittima di una caduta autonoma dopo aver perso il controllo della sua due ruote.

Sul posto sono in breve tempo giunti i soccorsi, che hanno provato disperatamente a rianimare l’uomo, senza riuscirci. Presente sul luogo della tragedia anche l’elisoccorso. Sul posto per rilievi e viabilità i vigili del fuoco e i carabinieri.

