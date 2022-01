La morte a 53 anni di Pietro Barbacetto.

Dolore anche in Friuli per la morte all’età di 53 anni di Pietro Barbacetto, vigile del fuoco coordinatore, operativo da diversi anni nel distaccamento di Cittadella, in provincia di Padova. È venuto a mancare venerdì scorso nella sua abitazione di Tolmezzo a causa di un malore.

Un lutto che ha toccato profondamente il corpo dei vigili del fuoco, dove Barbacetto era particolarmente noto. Figlio unico, nel 2020 aveva superato il concorso per l’accesso alla qualifica di capo squadra. Aveva trasferito la residenza in provincia di Vicenza, ma era rimasto sempre molto legato al suo Friuli, dove tornava spesso.

