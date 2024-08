Trovata a Socchieve la moto del 50enne scomparso da Casarsa

Continuano le ricerche di Davide Businaro, del quale non si hanno più notizie da domenica 4 agosto

Proseguono le ricerche di Davide Businaro, il 50enne di Casarsa della Delizia scomparso da domenica 4 agosto. L’uomo era uscito di casa per fare un giro in moto, ma non ha più fatto rientro.

Ieri pomeriggio proprio la sua Yamaha è stata localizzata in località Avaris, un piccolo borgo in comune di Socchieve. Sulla moto era ancora appoggiato il casco.

Le operazioni si sono concentrate in Carnia perché, grazie alle telecamere e ai dispositivi di lettura targhe, la due ruote era stata fotografata a San Daniele e, poi, nella zona montana, individuando il possibile percorso seguito da Businaro prima che si perdessero le sue tracce, con passaggi a Tolmezzo, Villa Santina e Ovaro.

La descrizione e l’appello dei parenti

Il 50enne è alto tra i 185 e i 190 centimetri, è di carnagione chiara e indossa occhiali da vista; ha i capelli corti e castani, come gli occhi, e ha una voglia rossa sotto la nuca. Domenica indossava pantaloni lunghi neri con tasche laterali, una maglietta nera a mezze maniche, scarpe da lavoro grigie e portava uno zainetto di colore rosso.

Un particolare che ha colpito è che Businaro ha portato con sé tutti i documenti e contanti, ma ha lasciato a casa le carte di credito e il cellulare, un elemento che complica le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

La famiglia, che ha denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Casarsa, rinnova il suo accorato appello a chiunque possa avere informazioni utili. “Siamo molto preoccupati per Davide”, ha dichiarato un familiare, “Non è da lui comportarsi così. Chiunque abbia visto qualcosa, anche il più piccolo dettaglio, ci aiuti a riportarlo a casa”.