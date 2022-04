Incidente con il parapendio sul Monte Bernadia.

Precipita con il parapendio in fase di atterraggio, recuperato dal Soccorso alpino. Tra le 12 e le 13.30 circa si è svolta una operazione di soccorso che ha coinvolto la stazione del Soccorso Alpino di Udine Gemona con quattro tecnici e l’elisoccorso regionale.

L’infortunato è un parapendista di Buia, A. L., caduto in fase di atterraggio sul Monte Bernadia. L’uomo si è procurato una frattura esposta ad un arto. È stato raggiunto dai soccorritori e dall’equipe dell’elisoccorso, imbarellato a caricato a bordo con il verricello per essere co dotto in ospedale a Udine. Sul posto anche l’ambulanza.

(Visited 447 times, 447 visits today)