Gorizia è la provincia con il tasso di incremento più alto.

Aumentano i casi Covid in Italia, ma a preoccupare è proprio il Friuli Venezia Giulia, dove Gorizia e Trieste registrano tra gli incrementi più rapidi. Questo secondo il bollettino del Ministero della Salute, che ha comunicato 3.725 i nuovi casi di Covid-19 in tutto il Paese. L’aumento della curva sta tornando a crescere in tutta la nazione, ma in modo particolare in alcune province. Tra queste dati allarmanti per Gorizia, dove si è registrato un +0,38%, superando addirittura Trieste con +0,24%.

Per quanto riguarda il resto della regione, l’aumento dell’incidenza è stato registrato anche Pordenone, con +0,06%. Da precisare che le tre province del Friuli Venezia Giulia hanno registrato nelle ultime 24 ore un incremento quotidiano maggiore rispetto al totale dei contagi. Numeri che sembrano destinati a salire, come dal bollettino coronavirus quotidiano, infatti, i nuovi casi Covid di oggi sono 71, rilevati dai tamponi molecolari e test rapidi.

