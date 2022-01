La positività al Covid di Stefano Puzzer.

L’annuncio è arrivato con un video trasmesso sui canali social: “Sono positivo al Covid“. Soltanto che a dirlo non è uno “qualsiasi”, ma Stefano Puzzer, leader del movimento “La Gente come noi – Fvg” e, in generale, delle proteste contro il Green Pass in Friuli Venezia Giulia.

“Mia moglie ha fatto il tampone ed è risultata positiva, allora ho fatto il tampone anche io e sono risultato anche io positivo” ha spiegato, affermando di essere a casa già da alcuni giorni. Puzzer, che si sta curando con terapia domiciliare, precisa di “non essere felice” perché, una volta guarito, otterrà naturalmente il Green pass, anche perché lui il certificato sanitario ce l’ha dallo scorso 15 ottobre anche se “non l’ho mai usato, né mai lo userò” afferma il portuale triestino.

Tra i motivi di rammarico di Puzzer c’è la quarantena per 10 giorni, “perché mi impedirà di partecipare alle manifestazioni no Green Pass in giro“, prima di concludere con il consueto motto “La gente come noi non molla mai”.

(Visited 1.253 times, 1.253 visits today)