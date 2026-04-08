Lo spintone alla responsabile, poi il tentativo di guadagnare l’uscita tra i clienti del centro commerciale. È finita con le manette ai polsi la fuga di un 19enne straniero, arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Campoformido all’interno del Città Fiera. Il giovane, sorpreso a rubare in un negozio del complesso, deve ora rispondere dell’accusa di rapina impropria.

Il colpo e la fuga

Il giovane era entrato in uno dei punti vendita del centro commerciale puntando diversi articoli: capi di abbigliamento, calzature e alcuni pezzi di bigiotteria. Dopo aver nascosto la merce — del valore complessivo di circa 320 euro — all’interno di uno zainetto, ha oltrepassato il varco delle casse senza pagare, convinto di averla fatta franca.

La scena non è però sfuggita alla responsabile del negozio, che lo ha intercettato: il 19enne, nel tentativo di assicurarsi la fuga e il bottino, ha spintonato con violenza la donna per farsi strada verso l’uscita.

L’intervento dei militari.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i Carabinieri di Campoformido. I militari hanno bloccato il giovane. Una volta fermato, è stato trovato ancora in possesso della refurtiva, che è stata interamente recuperata e riconsegnata ai titolari dell’attività.

Per la responsabile del punto vendita, nonostante il forte spavento per l’aggressione subita, non è stato necessario il ricorso a cure mediche. Il diciannovenne è stato invece tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.