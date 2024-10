Rapina a Udine, 45enne aggredito e gettato a terra per 200 euro

Rapina ieri sera a Udine.

Serata di paura ieri a Udine per un uomo di 45 anni, residente a Grado, che è stato vittima di una rapina in via Pradamano. L’uomo, mentre camminava, è stato improvvisamente avvicinato da un cittadino straniero. Senza alcun preavviso, l’aggressore ha spintonato violentemente il malcapitato, facendolo cadere a terra. Il rapinatore poi ha sottratto al 45enne 200 euro dal portafoglio prima di fuggire.

Immediato l’intervento dei soccorsi: gli operatori del 118, allertati dai passanti, sono giunti sul posto e hanno trasportato il gradese all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nonostante la caduta e l’aggressione, le condizioni della vittima non sono gravi. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine per cercare di identificare il responsabile.