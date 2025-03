Rapinate due anziane in Friuli: a Dignano 86enne minacciata con un coltello

Due brutali rapine in abitazione hanno gettato nel panico la comunità friulana nelle scorse notti. Due donne anziane, una di 86 anni a Dignano e una di 77 a Udine, sono state vittime di violenti assalti da parte di malviventi senza scrupoli. In entrambi i casi, i ladri hanno agito con estrema ferocia, portando via denaro e gioielli e lasciando le vittime traumatizzate. Le forze dell’ordine sono sulle tracce della banda, che potrebbe aver colpito in entrambe le città.

L’incubo di un’anziana a Dignano

A Dignano, nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo, due uomini hanno fatto irruzione nella casa di un’86enne. La donna, che stava dormendo al primo piano, si è svegliata di soprassalto per il rumore, ma non ha avuto il tempo di reagire. I malviventi l’hanno afferrata, coprendole la bocca e trascinandola in cucina, dove hanno prelevato un coltello da un cassetto per minacciarla.

“Dacci i soldi e i gioielli”, avrebbero detto gli aggressori. Sotto shock e impaurita, la vittima ha consegnato loro tutto il denaro che aveva in casa, circa 200 euro. Ma i rapinatori non si sono fermati qui: le hanno anche sfilato con violenza gli anelli dalle dita. La donna ha riportato una ferita al naso, un taglio che ha richiesto alcuni punti di sutura. Dopo la fuga, l’anziana ha trovato la forza di chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Udine, che hanno avviato un’indagine per risalire ai responsabili.

Colpo in pieno giorno a Udine

Un episodio simile si è verificato meno di 48 ore dopo, sabato 15 marzo, a Udine, in via Sabotino. Qui una donna di 77 anni, rientrando a casa attorno alle 12.30, ha notato che la porta era socchiusa. Appena varcata la soglia, si è trovata faccia a faccia con due uomini, che senza esitazione le hanno strappato la borsetta dal braccio e le hanno rubato alcuni gioielli. I malviventi sono poi scappati facendo perdere le loro tracce.

Le autorità non escludono che gli autori delle due aggressioni possano essere gli stessi, vista la dinamica simile degli eventi. I carabinieri sono al lavoro per raccogliere indizi e individuare i responsabili.