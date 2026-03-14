Referendum sulla giustizia: incontro pubblico a Udine

Un momento di informazione e confronto sui contenuti del referendum costituzionale sulla giustizia. È l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma martedì 17 marzo alle ore 18.30 presso la Sala Pasolini della Regione Friuli Venezia Giulia, in via Sabbadini 31 a Udine.



L’iniziativa sarà moderata dall’avvocata e giornalista Alessia Sialino e si aprirà con i saluti di Paolo Coppola, segretario regionale di Azione.



Il momento centrale della serata sarà la relazione del prof. Dimitri Girotto, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Udine, che proporrà un intervento di carattere tecnico per illustrare i contenuti della legge n. 253 del 30 ottobre 2025 sull’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, spiegando nel dettaglio il quesito referendario e i possibili effetti dell’esito del sì o del no.



Nel corso dell’incontro saranno inoltre presentate le ragioni del sì, con l’intervento dell’avvocato Pierenrico Scalettaris, capogruppo di Azione in Consiglio comunale a Udine, in linea con le indicazioni dei partiti promotori dell’iniziativa. Dopo la discussione con il pubblico, le conclusioni saranno affidate a Moreno Lirutti, Consigliere regionale Fedriga Presidente e Segretario organizzativo dell’UDC Friuli Venezia Giulia. L’incontro è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’occasione per approfondire un tema centrale del dibattito istituzionale in vista del voto referendario.