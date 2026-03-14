Incendio nel ristorante di Fontanafredda: in fiamme la cappa della cucina

Le fiamme partite dalla cappa della cucina si sono propagate lungo la canna fumaria.

Incendio nella mattinata di oggi, sabato 14 marzo, in un ristorante nei pressi del lago Mangilli, a Fontanafredda. L’allarme è scattato intorno alle 10 quando è stata segnalata la presenza di fiamme all’interno della cucina del locale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Pordenone con una squadra della sede centrale, supportata da autoscala e autobotte. Una volta arrivati nell’area del ristorante, i soccorritori hanno accertato che il rogo aveva interessato la cappa della cucina.

Le fiamme, partite dall’impianto di aspirazione, si erano rapidamente propagate lungo la canna fumaria fino a raggiungere il motore dell’aspiratore dei fumi installato sul tetto dell’edificio. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere e spegnere l’incendio nel giro di pochi minuti, evitando che il rogo potesse estendersi ad altre parti della struttura.

Concluso lo spegnimento, mentre i mezzi di supporto rientravano in sede, la squadra rimasta sul posto ha proseguito con le operazioni di controllo e messa in sicurezza del motore dell’aspiratore sul tetto L’episodio si è concluso senza conseguenze per i presenti, ma con l’inevitabile intervento tecnico per verificare le condizioni dell’impianto di aspirazione della cucina.