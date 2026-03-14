Cassa Rurale Fvg, dopo i lavori riapre la filiale di Farra d’Isonzo

Una grande festa in piazza, a cui hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni, ha accompagnato sabato mattina la cerimonia per la riapertura della filiale della Cassa Rurale Fvg a Farra d’Isonzo, rinnovata dopo i lavori di ristrutturazione.



All’inaugurazione sono intervenuti il vicepresidente vicario della banca Umberto Martinuzzi, il vicesindaco Fabio Verzegnassi e l’artista Paolo Figar, autore della fontana realizzata nel 2003 in occasione dei cento anni del credito cooperativo a Farra d’Isonzo e recentemente ripristinata.

Oltre al vicesindaco, erano presenti anche il maggiore Giovanni Giacomo D’Agostaro, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo, e alcuni esponenti del mondo economico e delle associazioni del territorio, tra cui il presidente di Confartigianato Gorizia Ariano Medeot, il presidente della Federazione provinciale Coldiretti Gorizia Martin Figelj e il presidente regionale di Confcommercio Gianluca Madriz.

Nel suo intervento, il vicepresidente vicario Martinuzzi ha sottolineato il valore della presenza territoriale per una banca cooperativa, ricordando come questa filiale rappresenti da oltre un secolo un punto di riferimento per la comunità locale: il credito cooperativo è infatti presente a Farra d’Isonzo dal 1903. “Per una realtà cooperativa come la nostra riaprire una filiale non significa solo restituire uno spazio rinnovato – ha aggiunto Martinuzzi – ma riaffermare l’impegno a restare vicini alle persone e alle imprese del territorio”.

Il vicesindaco Fabio Verzegnassi ha evidenziato il valore della presenza della banca per la comunità: “Farra d’Isonzo è un paese di circa 1.650 abitanti, con una popolazione in parte anziana, e avere una banca in paese non è affatto scontato. Il fatto che la Cassa Rurale FVG abbia deciso di reinvestire qui ristrutturando la filiale è un segnale importante per il futuro del territorio”. Verzegnassi ha ricordato inoltre il sostegno garantito negli anni alle iniziative del Comune e delle associazioni locali, definendo la banca “una presenza che fa parte della vita del paese”.

Durante la cerimonia è stato ricordato anche il valore simbolico della fontana del Centenario, realizzata nel 2003 dall’artista Paolo Figar su iniziativa della Cassa Rurale FVG e collocata nella piazza del paese. Il suo recente ripristino restituisce alla comunità uno dei segni più visibili del legame tra la banca e il territorio.