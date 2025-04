Resta impigliato su un albero con il parapendio: soccorso

Alle 17 circa i Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti in una zona boscosa nel comune di Pulfero per soccorrere un uomo bloccato sulla cima di un albero, a circa 20 metri, dopo essersi impigliato tra le fronde con il suo parapendio.



La prima squadra a giungere sul posto è stata quella del distaccamento di Cividale, che ha raggiunto a piedi il luogo dove si trovava l’uomo verificando che era bloccato sull’albero ma incolume. Successivamente è giunto drago, l’elicottero del reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia che, prima di raggiungere il luogo dell’intervento, era atterrato a Tolmezzo dove aveva imbarcato personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale) del distaccamento carnico e della sede centrale del capoluogo friulano; dopo una breve ricognizione il pilota dell’elicottero e il personale SAF hanno deciso di non eseguire il recupero dell’uomo utilizzando il verricello del mezzo aereo perché il flusso d’aria creato dalle pale dell’elicottero avrebbe potuto far volare la vela alla quale era ancora attaccato lo sportivo.



Il personale SAF è quindi salito sull’albero fino a superare l’uomo bloccato a mezz’aria, poi con un sistema di corde e dopo averlo liberato dal parapendio, lo ha calato a terra, dove l’uomo è stato visitato dal personale sanitario che ha confermato che non c’era nessun problema fisico.