L’uomo è stato sorpreso in un ristorante di Pordenone da due carabinieri fuori servizio.

Sabato 1° febbraio i Carabinieri della Stazione di Aviano hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 58enne di San Quirino, che deve scontare un cumulo di pene di 2 anni, 11 mesi e 15 giorni di carcere, in quanto condannato per minaccia, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali, tutti reati commessi tra il 2017 e il 2019. L’uomo, che ormai da tempo si era trasferito in Germania, era ricercato in Italia sin dal marzo 2023, per l’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Udine.

Sabato scorso, mentre si trovava a cena in un ristorante giapponese di Pordenone, è stato visto e riconosciuto da due carabinieri della Stazione di Aviano, che, liberi dal servizio, stavano cenando nello stesso locale sushi. Appena sono stati certi della sua identità, i due militari hanno chiamato una pattuglia di colleghi in supporto e proceduto all’arresto.

Il 58enne è stato quindi condotto presso la Stazione di Aviano per l’espletamento delle formalità rito, al termine delle quali è stato accompagnato al carcere di Pordenone.