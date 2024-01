Niente porte chiuse, ma la curva nord resterà chiusa 2 giornate.

E’ stato parzialmente accolto il ricorso presentato dall’Udinese: la prossima partita contro il Monza allo stadio Friuli non sarà a porte chiuse. La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, sotto la guida del presidente Carmine Volpe, ha disposto che per due partite solo il settore della Curva Nord resterà senza spettatori. La decisione riguarderà quindi il match contro il Monza in programma per sabato 3 febbraio alle ore 15 e quello successivo con il Cagliari, fissato per domenica 18 febbraio alle ore 15.

La penalizzazione inflitta all’Udinese è il risultato di episodi di discriminazione razziale verificatisi durante la partita contro il Milan il 20 gennaio scorso. Alcuni sostenitori bianconeri si sono resi protagonisti di comportamenti offensivi nei confronti del portiere rossonero Maignan. La Bluenergy Arena sarà quindi aperta al pubblico, ad eccezione della Curva Nord, una sezione significativa del pubblico dove si concentrano tradizionalmente alcuni dei tifosi più calorosi.