Nuovi rincari sul prezzo del carburante in Fvg.

Dopo il taglio delle accise e il super sconto della Regione in Fvg c’è il rischio di nuovi rincari sul prezzo del carburante.

A pochi giorni dal taglio delle con il prezzo di vendita che tenuto conto anche dell’iva, è calato di circa 30 centesimi portando il costo di benzina e diesel intorno a 1,80 euro al litro ora si registrano i primi nuovi aumenti, nell’ordine dei 5-6 centesimi alla pompa. Con il petrolio che torna a salire si rischia quindi di vanificare in poco tempo il provvedimento del Governo.

Lo sconto regionale in Fvg.

Rispetto al resto d’Italia però il Friuli Venezia Giulia può sorridere. Dal primo aprile la Regione ha infatti approvato un ulteriore sconto sui prezzi del carburante per i possessori della tessera.

Per la zona 1 (Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato) il provvedimento della Giunta ha stabilito che ai 21 centesimi di sconto sulla benzina e ai 14 sul diesel già previsti fino al 31 marzo si aggiunga a partire dal 1° aprile un ulteriore abbattimento del prezzo pari a 8 centesimi sulla benzina e 6 sul diesel. Lo sconto regionale quindi raggiungerà quota 29 centesimi per la benzina e 20 per il gasolio.

Per la zona 2 (Comuni a contributo base), la Giunta ha stabilito che ai 14 centesimi di sconto già in vigore per la benzina dal 1° aprile si aggiunga un abbattimento di prezzo di altri 8 centesimi, raggiungendo così un valore complessivo della riduzione pari a 22 centesimi. Per il gasolio, invece lo sconto passerà da 9 a 16 centesimi grazie all’ulteriore contributo di 8 centesimi stabilito dall’Esecutivo.

