Una passerella per gli amici a quattro zampe: i cani protagonisti a Piancavallo

Piancavallo ha ospitato la seconda edizione dell’Esposizione Internazionale Canina, appuntamento organizzato dal Gruppo Cinofilo Pordenonese che ha richiamato nella località montana appassionati, allevatori e proprietari di cani.



All’iniziativa ha partecipato anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, che ha evidenziato il valore della cornice scelta per la manifestazione e le condizioni favorevoli offerte dall’ambiente montano.

Amirante: “Condizioni ottimali per i cani”

“Questa cornice montana offre condizioni climatiche ottimali non solo per i proprietari dei cani, ma anche per il benessere degli animali stessi, consentendo di valorizzare al meglio le razze partecipanti in un evento di grande rilievo per il settore”, ha dichiarato Amirante.



L’esposizione rappresenta un appuntamento che si rinnova ogni anno, coinvolgendo diverse località della provincia di Pordenone e promuovendo la conoscenza delle razze, delle loro caratteristiche e delle specifiche attitudini.

Il ruolo del Gruppo Cinofilo Pordenonese

L’assessore ha inoltre sottolineato il lavoro portato avanti dal Gruppo Cinofilo Pordenonese, impegnato non soltanto nell’organizzazione della manifestazione, ma anche in un’attività di carattere culturale e divulgativo.



“Il Gruppo Cinofilo Pordenonese svolge un’importante attività sul piano culturale, volta a illustrare i criteri di selezione e le specifiche attitudini funzionali dei cani”, ha spiegato la rappresentante della Giunta regionale.

Prove di lavoro e cultura cinofila

L’attività del sodalizio comprende anche le prove di lavoro, spesso ospitate proprio nel territorio montano pordenonese, dove le diverse razze possono esprimere le proprie capacità in un contesto particolarmente adatto.



“Tale impegno si declina sia nelle prove di lavoro, frequentemente ambientate proprio nel contesto montano pordenonese, sia in questa esposizione, che rappresenta un momento fondamentale per la conoscenza e la trasmissione della cultura cinofila”, ha concluso Amirante.