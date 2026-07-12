Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 13 luglio

La nuova settimana inizierà con sole e temperature elevate in Friuli Venezia Giulia, soprattutto sulla pianura e nelle valli. Nel corso della giornata, però, sulle montagne aumenterà la nuvolosità e non si esclude qualche fenomeno temporalesco serale.

Nella mattinata di lunedì 13 luglio il cielo sarà sereno sulla pianura e lungo la costa, mentre sulla zona montana si presenterà poco nuvoloso. Le condizioni resteranno quindi stabili per buona parte della prima parte della giornata, con temperature in progressivo aumento e una sensazione di caldo più marcata nelle aree interne.

Nuvole in aumento nel pomeriggio

Nel corso del pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità, in particolare sui rilievi. In serata saranno possibili locali rovesci o qualche temporale sulla zona montana, soprattutto tra le Alpi e le Prealpi Carniche.

Sulla pianura e sulla costa il tempo dovrebbe invece mantenersi prevalentemente asciutto, con cielo variabile nelle ore più tarde.

Temperature fino a 34 gradi in pianura

Il caldo si farà sentire soprattutto in pianura e nelle valli. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 22 gradi in pianura e tra 23 e 25 gradi sulla costa. Le massime raggiungeranno 32-34 gradi in pianura, mentre lungo il litorale saranno comprese tra 29 e 31 gradi.