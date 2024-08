Al momento il corpo non è stato identificato.

Un corpo senza vita è stato rinvenuto oggi a Socchieve. La zona è quella dove si sono concentrate le ricerche di Davide Businaro, il cinquantenne di Casarsa della Delizia scomparso da domenica scorsa. Sebbene non sia ancora certo che la salma appartenga a Businaro, il ritrovamento ha inevitabilmente acceso l’attenzione degli inquirenti, che stanno cercando di far luce su questa tragica scoperta.

Le ricerche, partite subito dopo la denuncia di scomparsa, hanno coinvolto un’importante operazione investigativa coordinata inizialmente dalla Prefettura di Pordenone. Businaro era uscito di casa domenica scorsa in sella alla sua Yamaha, senza portare con sé il cellulare, rendendo difficile tracciarne i movimenti. La famiglia, preoccupata per il mancato rientro, aveva prontamente allertato le autorità, che avevano avviato il piano di ricerca persone scomparse, divulgando la foto dell’uomo per raccogliere eventuali segnalazioni.

Un passo avanti è stato il ritrovamento della moto e del casco di Businaro ad Avaris, una frazione di Socchieve. E’ proprio questa la zona dove è stata trovato il corpo senza vita.