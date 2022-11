Il comune del Friuli che frena le auto: “Qui i bimbi giocano in strada”

I cartelli per i bimbi a Santa Maria la Longa.

“Rallentare. Qui i bimbi giocano in strada”: è il messaggio che compare in alcuni cartelli fatti piazzare dall’amministrazione comunale di Santa Maria la Longa in alcune zone chiave del paese, quelle più frequentate dai più piccoli.

L’iniziativa è del sindaco Fabio Pettenà e dell’assessore all’Istruzione Michele Cignacco, su suggerimento anche di alcuni genitori del paese: “Qualcuno avrà già notato che sul territorio comunale sono comparsi dei cartelli “insoliti” – sono parole del sindaco – dedicati ai più piccoli. Un occhio di riguardo ai bambini per una comunità viva, accogliente e bella. Le insegne sono state posate, per il momento, nelle aree più sensibili dove c’è il maggior numero di utenti, via Viola, via Macagnat, via dell’Ancona e via Lauzacco. Un piccolo gesto per una grande attenzione”.

Ecco quindi i cartelli in giro per il paese di Santa Maria la Longa, quasi a ricordare un tempo nel quale giocare nelle strade era ancora una cosa del tutto normale.