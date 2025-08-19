Schiacciato contro il muro del garage dalla sua auto: ferito un uomo

E’ accaduto a San Daniele: l’auto ha schiacciato l’uomo contro il muro.

Questa mattina intorno alle ore 11 a San Daniele del Friuli, un uomo è rimasto ferito dopo essere rimasto schiacciato tra la propria vettura e il muro di una rampa d’ingresso di un’autorimessa. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato con tempestività e precisione per liberarlo.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva appena arrestato il veicolo sulla rampa e stava per scendere quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto si è improvvisamente messa in movimento. L’autovettura è andata a incastrarsi contro il muro della rampa, intrappolando l’autista tra la carrozzeria e la parete.

I soccorsi.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, una dal distaccamento di Gemona del Friuli e una da quello di Spilimbergo, supportate da un’autogru proveniente dalla sede centrale del comando di Udine. Le operazioni di soccorso sono state complesse e delicate: i pompieri hanno agganciato l’auto a un verricello e, mentre un vigile è entrato all’interno del veicolo dal portellone posteriore per assistere l’uomo, il mezzo è stato lentamente tirato indietro fino a creare lo spazio necessario per procedere all’estricazione dell’uomo.

Il ferito, che è rimasto cosciente durante tutta l’operazione, ha riportato lesioni a un arto superiore e a uno inferiore. Dopo essere stato stabilizzato in loco grazie alla collaborazione tra Vigili del fuoco e personale sanitario, è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.