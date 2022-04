Incidente tra auto e moto a Trasaghis.

Schianto violentissimo tra un’auto e una moto poco dopo le ore 12 di oggi, sabato 30. Secondo le prima informazioni, l’incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto sulla strada regionale 512, a Trasaghis, nei pressi di Braulins. Nello scontro il motociclista ha avuto la peggio, ed è stato trasportato all’ospedale di Udine.

Ferito in modo meno grave il conducente dell’auto, condotto all’ospedale di Tolmezzo. Sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco di Tolmezzo e i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, oltre a Car Service Guerra di Gemona per il recupero dei mezzi coinvolti.

