Fvg, le proposte di lavoro per i giovani.

Numero record di opportunità lavorative, 115, per studenti, laureati e dottorandi dell’Università di Udine al prossimo Mercoledì del placement, che ritorna a svolgersi in presenza il 4 maggio, dalle 15, a palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92). L’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, farà incontrare i giovani talenti dell’Ateneo con cinque aziende di primaria importanza. I rappresentanti aziendali raccoglieranno i curriculum e faranno brevi colloqui personali con i candidati. Gli interessati devono prenotarsi entro martedì 3 maggio tramite il modulo online reperibile al link www.uniud.it/careercenter. Le proposte professionali saranno presentate da Banca Finint, Fincantieri, Gem-Matthews International, Stesi e Adecco Italia. Le figure richieste riguardano le aree economica, della formazione, giuridica, medica, scientifica e umanistica. Per partecipare è obbligatorio il green pass e indossare la mascherina al chiuso.

Il programma.

L’incontro si aprirà alle 15 con il seminario “Adecco work trends study! Come cambia il mondo del lavoro”, nell’aula T4, a cura di Adecco Italia. Alle 16 inizierà l’accreditamento e alle 16.30 partiranno le presentazioni aziendali. Alle 17.30 inizieranno i colloqui personali alle postazioni delle cinque aziende partecipanti.

Consulenze Cv.

Martedì 3 maggio, dalle 14.30 alle 16.30, presso il Career Center dell’Ateneo, a Palazzo Antonini (via Petracco 4), si terrà un servizio gratuito di consulenza e correzione curricula curato da Adecco Italia. Per usufruire di questa opportunità, entro lunedì 2 maggio, gli interessati devono prenotarsi su www.uniud.it/careercenter.

I profili richiesti.

Le proposte lavorative riguardano: 5, delle aree economica e giuridica, per Banca Finint; 66, delle aree economica, giuridica e scientifica, per Fincantieri; una, dell’area scientifica, per Gem-Matthews International; 3, dell’area scientifica, per Stesi; 20, delle aree economica, della formazione, giuridica, medica, scientifica e umanistica, per Adecco Italia.

“Il ritorno in presenza del Mercoledì del placement – sottolinea il rettore Roberto Pinton –, uno dei fiori all’occhiello delle politiche attive dell’Università di Udine a favore di studenti e laureati, segna un altro passo importante verso il ritorno alla normalità nello svolgimento di tutte le attività peculiari dell’Ateneo. Con questa iniziativa vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per le aziende che desiderano attrarre i nostri giovani talenti”.

Le cinque aziende.

Banca Finint è una banca d’affari attiva nel mercato italiano della finanza strutturata, del corporate&investment banking e dell’asset management. Impegna circa 380 dipendenti. A breve integrerà la propria offerta anche nel private banking e wealth management. Del gruppo fa parte Finint Investments SGR, società di gestione del risparmio attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari. Ricerca cinque profili di analyst nei settori: investments, M&A e Strategy; monitoring, Data&Reporting; real estate e leasing; finance; operations.

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore, nei comparti oil&gas ed eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento navale. Il gruppo conta circa 20 mila dipendenti, di cui 10 mila in Italia. Sono 66 le posizioni aperte: 11 entry level e 55 professional. I profili ricercati sono consultabili sul sito dell’azienda alla sezione “Lavora con noi”. Requisiti generali: buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto e del pacchetto Microsoft Office. Inoltre, completano i profili: buone doti relazionali; capacità di analisi, di lavorare in squadra e di programmazione e pianificazione; motivazione; determinazione al raggiungimento dei risultati; approccio mentale positivo.

Gem-Matthews International si occupa di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per la cremazione e di impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Ha 30 dipendenti in Italia ed Europa. Cerca un profilo professionale per l’area tecnica, con sede di lavoro a Udine. Si dovrà occupare di processi di combustione con recupero di energia, progettazione elettrica, programmazione e gestione del service. Richiesta l’ottima conoscenza scritta e parlata dell’inglese, del programma di grafica Autocad 2d/3d/Solidworks, la predisposizione al lavoro in team, buone capacità relazionali.

Stesi è una software factory che progetta, realizza e attiva sistemi informativi di supervisione per impianti di automazione. Partner industriale di una delle più importanti multinazionali del mondo, conta oltre 70 impianti attivi. Ha 25 dipendenti nella sede di San Fior di Conegliano (Treviso). Tre le posizioni aperte, per sviluppatori software. Richiesta dimestichezza con i principali linguaggi e servizi web, attitudine alla comunicazione, al lavoro in team, una buona conoscenza della lingua inglese e italiana.

Adecco Italia, società di The Adecco Group, sviluppa e valorizza il capitale umano, rispondendo alle esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura. Grazie a un team di 2000 professionisti e più di 300 filiali sul territorio nazionale, impiega ogni giorno più di 45000 persone ed è partner di oltre 11000 clienti. I 20 profili ricercati riguardano disegnatori meccanici junior, back office commerciale e programmatore informatico junior per le aziende clienti, e le risorse umane per le posizioni interne ad Adecco, nelle sedi di Friuli Venezia Giulia e Veneto.

