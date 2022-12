Scossa di terremoto a Claut.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata all’alba di oggi, sabato 17, in Friuli Venezia Giulia. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica collocano l’epicentro 2 chilometri a sud est di Claut, nel pordenonese, a una profondità di 10 chilometri. La scossa, avvertita in gran parte della regione, è avvenuta alle 5 59 minuti e 18 secondi. Al momento non si segnalano danni.