Scontro tra auto nella piazza di Santa Maria di Sclaunicco: 2 feriti

L’incidente poco dopo le 18.

Incidente questo pomeriggio poco dopo le 18 nella piazza di Santa Maria di Sclaunicco, frazione del comune di Lestizza. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Nell’urto sono rimaste ferite due persone, una delle quali in modo lieve. I Vigili del Fuoco volontari di Codroipo hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e ad assistere i feriti nell’attesa dell’arrivo del personale sanitario. Sul posto i Carabinieri di Palazzolo dello Stella.