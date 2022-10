Scontro tra ciclisti sulla Alpe Adria: due persone ferite

Scontro tra due ciclisti sulla Alpe Adria.

A Malborghetto Valbruna, nella frazione di Ugovizza, si sono scontrati due ciclisti che stavano percorrendo la ciclovia Alpe Adria. Si tratta di due cittadini stranieri.

Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di una ambulanza proveniente da Tarvisio che li ha soccorsi per poi trasportarli in codice giallo all’ospedale di Tolmezzo. Le loro condizioni non desterebbero comunque preoccupazione: hanno riportato traumi nella parte superiore del corpo.