Bimbo intossicato assieme alla mamma a San Giorgio della Richinvelda

Un bimbo è rimasto leggermente intossicato, assieme alla sua mamma, a causa di un principio di incendio partito dal piano cottura, che si è sviluppato in una abitazione di San Giorgio della Richinvelda, nella frazione di Aurava.

La mamma che si trovava all’interno con il suo bambino è riuscita, con particolare prontezza, a contenere le fiamme che si stavano già propagando alla sovrastante cappa ed arieggiare i locali, che nel frattempo si stavano riempendo di fumo. Successivamente è uscita con il bimbo in attesa della squadra dei vigili del fuoco proveniente dal vicino distaccamento di Spilimbergo. Madre e figlio sono stati soccorsi questo pomeriggio dall’equipaggio di una ambulanza inviata tempestivamente dagli infermieri della centrale Sores. Coscienti e vigili, mamma e bambino sono stati accompagnati all’ospedale di Pordenone per accertamenti.

I Vigili del fuoco sottolineano che la capacità di rispondere prontamente a situazioni del genere, a partire dalla telefonata al 112 fino alle azioni da compiere per tutelare se stessi e i propri famigliari, ma anche i beni, rappresenta una risorsa importante in questi frangenti, proprio come ha fatto giovane donna coinvolta, il cui comportamento è stato particolarmente apprezzato dalla squadra intervenuta. Per questo, i Vigili del fuoco del Comando di Pordenone hanno fatto i complimenti alla signora, coraggiosa e preparata.