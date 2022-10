La Slovenia contesta la foto russa sulla “bomba sporca” ucraina

La bomba sporca ucraina? In realtà si tratta di una foto dell’Agenzia slovena per la gestione dei rifiuti radioattivi.

A rivendicare la paternità dell’immagine è stato lo stesso Governo di Lubiana, dopo che il ministero degli Esteri russo aveva pubblicato un’immagine con un avvertimento che l’Ucraina si starebbe preparando a usare una “bomba sporca”.

La Slovenia ha replicato che si tratta invece di un’immagine del 2010 “utilizzata per presentazioni professionali per il grande pubblico”, e come “materiale esplicativo” e che “mostra rilevatori di fumo”, rilevatori che contengono “una sorgente radioattiva, ma nessuna di quelle radioattive elencate nella tabella” di Mosca. “La foto è stata pubblicata all’insaputa dell’Agenzia Arao” ha specificato la Slovenia, sottolineando che nel Paese, “i rifiuti radioattivi vengono immagazzinati in modo sicuro e sotto supervisione. Non sono usati per fabbricare bombe sporche”.