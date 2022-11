La scossa di terremoto in Friuli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2, in base alle prime stime, è stata registrata questa sera in Friuli, intorno alle 21,17. L’epicentro della scossa è Torreano di Cividale. Non si sono registrati danni, ma le vibrazioni sono state avvertite distintamente in tutta la zona del Cividalese.