Resistenza a pubblico ufficiale, 34enne denunciato a Tarcento

Un uomo di 34 anni di origine straniera è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale al termine di un intervento dei Carabinieri avvenuto nella mattinata di ieri a Tarcento.

L’episodio si è verificato durante un servizio di vigilanza del territorio svolto dai militari del Nucleo Radiomobile di Carabinieri di Cividale del Friuli. La pattuglia ha proceduto d’iniziativa al controllo di un cittadino extracomunitario che, al momento della verifica, è risultato privo di documenti di identità validi.

Alla comunicazione del successivo accompagnamento presso gli uffici del Comando per gli accertamenti di rito sulla sua posizione, l’uomo ha inizialmente manifestato insofferenza e scarsa collaborazione. La situazione è poi degenerata quando il 34enne ha opposto una decisa resistenza attiva nei confronti dei militari intervenuti.

Dopo alcuni momenti di tensione, l’uomo è stato immobilizzato e condotto in caserma, dove sono state avviate le procedure amministrative finalizzate alla sua espulsione dal territorio nazionale.