La donna è andata in shock anafilattico mentre si trovava sul sentiero Rilke.

Una donna di nazionalità slovena di 44 anni è stata soccorsa tra le 16.30 e le 17.30 lungo il Sentiero Rilke. La Sores ha inviato sul posto i soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, l’ambulanza medicalizzata e i Vigili del Fuoco.

La donna, per cause non note, è andata in shock anafilattico mentre stava camminando: fortunatamente aveva con sé il kit di autosoccorso e prima che arrivasse l’ambulanza ha potuto compiere autonomamente il primo soccorso con una dose di adrenalina.

Poco dopo è stata presa in carico dai sanitari dell’ambulanza e stabilizzata per poi essere trasportata con la barella del Soccorso Alpino per circa quindici minuti sul sentiero fino all’ambulanza che attendeva in strada. Sei i nostri soccorritori intervenuti sul posto.