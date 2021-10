L’incidente sulla regionale 464.

Incidente stradale questa mattina, poco prima le 9, nella regionale 464 nei pressi della rotonda a Spilimbergo, in via San Giovanni Eremita. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto ed una corriera, che trasportava diversi passeggeri.

Il conducente, un ragazzo di Spilimbergo, di una delle auto è rimasto intrappolato ed è stato liberato dai vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, per poi essere affidato al personale sanitario della Centrale Sores di Palmanova. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. Le altre persone coinvolte non hanno riportato particolari traumi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Spilimbergo, ai quali sono affidate le indagini sulle dinamiche dell’incidente. Le cause, infatti, sono in corso di accertamento.

Diversi sono stati i disagi che si sono registrati alla viabilità, in particolare sul punto che porta a Dignano.

