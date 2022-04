Parte la stagione estiva delle crociere, il Fvg da il benvenuto alla Msc Fantasia

La Msc Fantasia a Trieste.

La città di Trieste ha dato oggi, per la prima volta, il benvenuto a Msc Fantasia, moderna ed elegante nave della giovane flotta di Msc Crociere. Con una stazza lorda di 138.000 tonnellate, una lunghezza di 333 metri e un’altezza di 67 metri, MSC Fantasia è in grado di accogliere circa 4.000 passeggeri che potranno godere delle numerose escursioni previste in città e nei dintorni.

L’arrivo di MSC Fantasia, che avrà a Trieste il suo homeport e farà tappa in città ogni sabato fino a novembre, inaugura allo stesso tempo la stagione estiva della Compagnia nello scalo giuliano, dove MSC opererà nel 2022 effettuando 27 scali e movimentando complessivamente circa 85 mila turisti.

Lo scalo di Trieste si conferma così un porto centrale nella strategia di MSC Crociere, terzo brand crocieristico al mondo nonché leader in Europa, Sudamerica, Sudafrica e Paesi del Golfo. La destinazione di Trieste è poi molto gradita ai passeggeri, che potranno scendere autonomamente a terra grazie alle escursioni libere introdotte dalla Compagnia a partire dallo scorso primo aprile. A Trieste gli ospiti potranno dunque visitare lo spettacolare Castello di Miramare, la residenza di Massimiliano d’Asburgo e Carlotta del Belgio o l’anfiteatro romano ai piedi del Colle di San Giusto, incastonato tra i palazzi moderni di una Trieste dal passato antico. Per chi preferisce un girò in città ci sarà la possibilità di prendere un caffè nella centralissima Piazza dell’Unità o passeggiare lungo le rive del Canal Grande.

Insieme a Trieste, MSC Crociere ha poi riconfermato le partenze dal porto di Monfalcone dove, per tutta la stagione estiva, MSC Musica farà homeport movimentando complessivamente 75 mila crocieristi in 29 scali.

Nel complesso dunque, l’intera Regione del Friuli Venezia Giulia potrà contare sull’arrivo di oltre 160 mila turisti grazie a 56 scali totali, con un importante ritorno a livello economico non solo per le attività attive nel settore turistico, ma anche per tutte quelle realtà che si occuperanno dei rifornimenti di generi alimentari e non solo di cui avranno bisogno le navi per tutta la stagione.

Per celebrare l’arrivo di Msc Fantasia è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del Maiden Call alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio.

Msc Fantasia.

Progettata per soddisfare le esigenze di una gamma variegata di ospiti, in particolare delle famiglie, MSC Fantasia vanta un’ampia scelta di strutture sportive e di intrattenimento, tra cui campi da tennis e da basket, mini-golf, pista da jogging, palestra, parco acquatico, simulatore di Formula 1 e cinema 4D. Per chi è alla ricerca di relax, benessere e ringiovanimento, la beauty farm Msc Aurea offre invece una gamma di tratta-menti ampia e differenziata. A completare il tutto, una proposta gastronomica raffinata di ricette mediterranee e internazionali che consentono di gustare piatti gourmet all’interno di un equilibrato mix di ristoranti formali e casual.

A bordo di Msc Fantasia è presente inoltre Msc Yacht Club, un’area della nave riservata agli ospiti che desiderano tranquillità e privacy. MSC Yacht Club è infatti una vera e propria “nave all’interno della nave” posizionata sul ponte di prua – che accoglie un numero limitato di cabine – da cui godere una splendida vista mare e nella quale fruire di numerosi servizi esclusivi come reception privata con concierge, maggior-domo 24 ore su 24, piscina, solarium e ristorante dedicati.

Msc Fantasia presenta soluzioni innovative anche per quanto riguarda la tecnologia ambienta-le presente a bordo. La nave rispetta infatti i più elevati standard internazionali e raggiunge i massimi livelli di eco-compatibilità grazie alle innovative misure che contribuiscono a ridurne in maniera significativa l’impatto ambientale complessivo. Queste misure includono, per esempio, il sistema di depurazione dei gas di scarico, il trattamento avanzato delle acque re-flue, i sistemi per la prevenzione dello scarico dell’olio dai locali macchine, il sistema di trattamento delle acque di zavorra e il piano di gestione ambientale generale della nave.

La nave in sintesi.

Lunghezza: 333,30 metri

Larghezza: 37,92 metri

Altezza: 66,80 metri

Stazza lorda: 137.936 tonnellate

Numero di passeggeri: 4.000 circa

Membri dell’equipaggio: circa 1.370

Numero di cabine: 1.637

Ponti: 18 (di cui 14 passeggeri)

Velocità massima: 22,87 nodi

Velocità di crociera: 18 nodi

