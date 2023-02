Rumori molesti nel condominio, si presenta dalla vicina con la mazza da baseball

Condannato per stalking 57enne di Udine.

Continui rumori fastidiosi nel condominio, anche di notte: per lui, 57enne di Udine, la colpa era sempre della sua vicina di casa di origine est europea. Trapano e aspirapolvere a suo dire erano diventati insopportabili.

Ma è stata proprio la vicina di casa a denunciarlo per stalking, terrorizzata dalle minacce che l’uomo le rivolgeva. A volte si presentava alla sua porta armato di una mazza da baseball, o la incrociava per strada o davanti al supermercato. Il processo per stalking ha portato alla condanna del 57enne a un anno e sei mesi di reclusione e al pagamento di 8.000 euro di risarcimento dei danni alla persona offesa, che si era costituita parte civile.

La difesa dell’uomo ha invece evidenziato come le lamentele avessero trovato riscontro nella testimonianza di un altro condomino, ma ha parlato di un solo episodio accertato in cui il 57enne si presentò dalla vicina di casa alterato dall’alcol. La difesa ha anche dichiarato che l’uomo ha cambiato casa e trovato lavoro da allora.