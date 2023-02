Incidente lungo la “Triestina”.

Incidente a Trivignano Udinese, lungo la “Triestina”: il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo ed è uscito di strada.

Dopo poco è giunta l’ambulanza proveniente da Palmanova il cui equipaggio ha preso in carico la persona ferita, poi trasportata in codice giallo, all’ospedale di Palmanova. Cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sul posto anche i vigili del fuoco.