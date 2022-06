Tamponamento tra 2 mezzi pesanti: riaperta al traffico l’autostrada

L’autista ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale.

Ha riaperto al traffico nella tarda mattinata di oggi il tratto dell’autostrada A4 tra lo svincolo dell’A28 e San Stino di Livenza dove intorno alle 7 di oggi si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti in direzione Venezia.

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Portogruaro e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista, rimasto incastrato nella cabina del mezzo. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in elicottero in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

Sempre sulla A4 questa mattina un altro incidente tra un tra un autobus e un camion ha mandato in tilt il traffico tra gli svincoli di Vicenza Est e Ovest.









(Visited 321 times, 321 visits today)