Tari a Udine, in arrivo gli avvisi di pagamento: ecco la scadenza

In arrivo gli avvisi di pagamento per la Tari a Udine.

Il Comune di Udine informa cittadine e cittadini che martedì 2 dicembre 2025 scadrà il termine per il pagamento del saldo TARI 2025.



Anche per quest’anno la distribuzione degli avvisi segue una doppia modalità. La maggior parte degli utenti ha ricevuto o riceverà in queste ore la comunicazione tramite posta ordinaria, mentre chi possiede una casella PEC registrata nei pubblici elenchi troverà l’avviso direttamente in modalità digitale. Per questi ultimi è prevista inoltre una notifica sull’app IO. Si ricorda che, in caso di invio via PEC, la trasmissione digitale sostituisce completamente il tradizionale avviso cartaceo, che non sarà più recapitato.

Per quanto riguarda il pagamento, viene confermato l’obbligo di utilizzo del sistema PagoPA, come previsto dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni. Una modalità ampiamente consolidata: nel 2024 il 90% dei contribuenti ha scelto di pagare tramite PagoPA. Gli avvisi TARI 2025 saranno quindi corredati dell’apposito modello. Rimane comunque possibile effettuare il versamento anche tramite modello F24.

Chi preferisce utilizzare il modello F24 potrà scaricarlo direttamente dal Portale del Contribuente del Comune di Udine oppure richiederlo agli sportelli di Net Spa – Ufficio TARI, in Viale Duodo 3/C (piano terra), aperti il martedì e il giovedì dalle 9 alle 16, senza necessità di prenotazione. È comunque disponibile il numero verde 800 520 406 per fissare un appuntamento.

Attraverso lo sportello online – accessibile con SPID, Tessera Sanitaria (TS-CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) sempre all’indirizzo https://udine.comune-online.it – è possibile consultare la propria posizione tributaria, verificare i pagamenti già effettuati, scaricare la documentazione necessaria o procedere direttamente al versamento.

Per ogni esigenza di supporto, oltre al numero verde 800 520 406 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:00, rimane disponibile anche lo sportello digitale al link: https://sportellonline.netaziendapulita.it