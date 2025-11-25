Scherma: Luca Iogna Prat domina la prima Prova Nazionale Giovani

25 Novembre 2025

di Giacomo Attuente

Luca Iogna Prat si conferma uno dei talenti più puri della spada italiana. Dopo aver ricevuto nella scorsa stagione la convocazione come riserva in patria ai Campionati Europei e ai Campionati Mondiali Under 17 e aver chiuso l’anno come numero uno del ranking Cadetti, l’atleta sandanielese classe 2008, al primo anno nella categoria Giovani, ha vinto nel weekend a Roma la prima prova nazionale Under 20, facendo un importante balzo avanti – dal 6° al 3° posto – nel ranking di categoria. 

Il percorso verso la vittoria.

Partito con la sesta testa di serie della gara, l’allievo dei Maestri Fabrizio e Flavio Floreani, ha superato il girone senza perdere alcun assalto, guadagnandosi così il 9° posto del seeding dell’eliminazione diretta a 152 atleti. Passata di diritto la prima diretta e superato l’udinese Marongiu per 15-9 nella seconda, il sandanielese ha faticato più del previsto con il torinese Galluzzo, superato solamente per 15-14 dopo aver condotto a lungo con ampio margine. Sono arrivate poi vittorie più nette nei sedicesimi e negli ottavi.

Il match che ha dato a Iogna Prat la certezza della medaglia è stato il quarto di finale contro Albert Kowalczyk, fratello della spadista della nazionale assoluta, vinto dal friulano per 15-12. Combattuta è stata anche la semifinale con il romano Cedrone, conclusasi 15-14 ma con Iogna Prat sempre avanti nel punteggio. Senza storia la finale con il ferrarese Poli, superato con un netto 15-10.  

“Una gara tirata con grande maturità – queste le parole del suo Maestro, Fabrizio Floreani – e vinta probabilmente senza tirare nemmeno la sua scherma migliore. Luca è un perfezionista e sa di dover continuare a migliorare dal punto di vista tecnico e tattico per rimanere al vertice ed essere ancor più competitivo anche a livello assoluto”. 

I prossimi appuntamenti.

Il risultato di Roma è il più prestigioso nella quasi sessantennale storia della scherma sandanielese ed è il migliore della storia recente della spada maschile regionale. Per Luca Iogna Prat il prossimo appuntamento avrà un sapore internazionale.

Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Spalato ad inizio stagione in una prova di Coppa del Mondo satellite Assoluta, sarà impegnato con la nazionale azzurra nella prova di Coppa del Mondo Under 20 in programma a Basilea nei primi giorni del 2026. La gara di Basilea sarà in contemporanea con la Coppa de Mondo Under 20 di Udine che quest’anno ospiterà la gara di spada femminile.

