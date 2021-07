I controlli dell’Agenzai delle dogane di Udine.

Nel corso di una verifica in un’officina elettrica di produzione da fonti rinnovabili, fotovoltaica, i funzionari ADM, l’Agenzia delle dogane di Udine, hanno riscontrato che la società aveva, fino a quel momento, considerato l’energia prodotta esente in quanto “prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20KW”. La norma riconosce l’esenzione a patto che l’energia elettrica sia “consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dall’abitazione”.

I funzionari hanno constatato che in realtà l’attività effettiva era quella di officina elettrica di produzione per la cessione ai consumatori finali, da sottoporre quindi ad imposta. Sono stati quindi accertati 18.872,39 euro di maggiore accisa dovuta e applicate le previste sanzioni.

