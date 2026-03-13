Trieste, tenta di rapire una bimba di 2 anni strappandola alla madre a Roiano

Momenti di vero terrore si sono vissuti nella serata di ieri, giovedì 12 marzo, a Trieste, nel rione di Roiano. Una donna di circa 40 anni, cittadina brasiliana, è stata denunciata dalla Polizia di Stato dopo aver messo in atto un tentato rapimento ai danni di una bambina di soli due anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha cercato di strappare la piccola dalle braccia della madre mentre passeggiavano per le vie del quartiere.

La resistenza della madre e l’allarme dei passanti

Il drammatico episodio si è consumato in pochi istanti: la quarantenne — che presenterebbe un probabile disagio psichico — si è avvicinata alla vittima con un gesto repentino, provando a sottrarle la figlia con la forza. La madre si è immediatamente opposta con estrema prontezza. Le urla e la concitazione del momento hanno attirato l’attenzione di diversi passanti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Il rintraccio ai tavolini di un bar

Dopo il fallito tentativo di sottrazione, la donna si è allontanata: le volanti della Polizia l’hanno individuata poco dopo seduta ai tavolini di un bar. La cittadina brasiliana è stata denunciata a piede libero e dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria dell’ipotesi di reato di tentativo di sequestro di persona.