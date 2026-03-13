Udinese-Regione, avanti insieme: l’accordo da 100milioni di views che promuove il Friuli

Insieme, ancora, fino al 2029. La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso PromoTurismoFVG, e l’Udinese Calcio hanno ufficializzato il prolungamento della loro partnership per le prossime tre stagioni sportive.

Il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” continuerà a essere il protagonista assoluto sulla maglia della squadra bianconera durante i campionati 2026/27, 2027/28 e 2028/29. L’annuncio è stato dato oggi al Bluenergy Stadium, sancendo la prosecuzione di un percorso iniziato nel 2023 che, secondo i dati illustrati dalla Regione, ha già portato risultati eccellenti in termini di visibilità.

I numeri: un investimento che vale quadruplo

Alla base del rinnovo non c’è solo un legame identitario, ma un’analisi costi-benefici estremamente positiva. Secondo le rilevazioni Nielsen, il valore dell’esposizione mediatica del brand regionale è stato pari a quasi il triplo dell’investimento sui media televisivi.

Il governatore Massimiliano Fedriga ha parlato di numeri inequivocabili: “Parliamo di un ritorno dell’investimento pari a uno a quattro, con un valore quadruplicato rispetto alle risorse impiegate. Fino a qualche anno fa il Friuli Venezia Giulia faceva fatica perfino a far sapere che esisteva: oggi invece siamo un sistema capace di presentarsi compatto e riconoscibile”.

Il valore della visibilità: 6 milioni dai social media

Uno dei dati emersi durante la conferenza riguarda l’impatto digitale della partnership. L’esposizione del marchio sulla maglia ha generato oltre 100 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme social, con un controvalore economico stimato in circa 6 milioni di euro.

A questo si aggiungono le 45 ore di esposizione televisiva nazionale e l’influenza globale garantita dagli 8 milioni di follower del club e dei suoi atleti, un pubblico vastissimo che permette di promuovere le eccellenze regionali su scala internazionale.

Le dichiarazioni di Massimiliano Fedriga e Franco Collavino

“La Regione è nuovamente main sponsor di Udinese Calcio e siamo pronti a vivere assieme ancora grandi emozioni: è un orgoglio sostenere una società che si distingue per professionalità e attaccamento al territorio“, ha dichiarato il presidente Fedriga, ringraziando la famiglia Pozzo per il percorso condiviso.

Sulla stessa linea il Direttore Generale dell’Udinese, Franco Collavino: “Siamo entusiasti che questo rapporto prosegua per ulteriori tre stagioni. Sentiamo la responsabilità di essere alfieri della nostra Regione sulla scena internazionale. La sinergia con il Club rappresenta un valore aggiunto che esalta il Friuli Venezia Giulia e rinsalda il nostro senso di appartenenza”.

Sostenibilità e grandi eventi internazionali

L’accordo valorizza anche l’eccellenza dell’impiantistica sportiva friulana. L’Udinese, recentemente insignita del Premio De Sanctis Sostenibilità 2025, mette a disposizione un Bluenergy Stadium all’avanguardia in Europa.

Il governatore Fedriga si è detto fiducioso sulla possibilità di riportare a Udine grandi eventi internazionali: “Stiamo lavorando affinché lo stadio possa tornare a essere sede di eventi di alto livello, confermando il successo della Supercoppa Uefa 2025. Il modello di partnership pubblico-privato è la strada per valorizzare le strutture contenendo i costi per la collettività”.

Verso le celebrazioni dei 130 anni

Il futuro della collaborazione entrerà nel vivo già nei prossimi mesi. PromoTurismoFVG e il marketing dell’Udinese sono già al lavoro per pianificare le iniziative legate ai 130 anni di storia del club, che ricorreranno proprio nel 2026. Come sottolineato dall’assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, questa operatività costante tra l’ente regionale e la società sportiva garantisce ricadute concrete e misurabili per l’intero comparto turistico regionale.