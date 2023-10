Tolmezzo Carnia-Pro Gorizia finisce 0 a 1.

Un gol sul finale di primo tempo condanna il Tolmezzo Carnia alla prima sconfitta casalinga della stagione, dopo 7 risultati utili consecutivi di cui sei vittorie, alle quali si aggiungono le due di Coppa Italia. A interrompere l’imbattibilità dei carnici – che durava tra le mura amiche dal 27 febbraio 2022, campionato di Promozione 0-2 con l’Aquileia – la Pro Gorizia di mister Sandrin, squadra tosta e arcigna che però ha dovuto sudare parecchio per portare a casa i tre punti.

Mister Serini, senza Solari squalificato, inserisce dal primo minuto Picco e rimette Gabriele Faleschini, Persello e Cucchiaro titolari. La partenza è convincente con le prime minacce create dalle parti di Zwolf a firma Gregorutti e Motta. La Pro Gorizia al 16’ perde Cocetta per una probabile lussazione alla spalla ma non si abbatte e cresce: al 24’ impegna per la prima volta Cristofoli con un tiro dalla distanza di Grion, poi al 45’ passa in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina ben calibrato dalla destra: dal limite dell’area piccola colpisce dapprima Comisso, con sfera che si stampa sulla traversa, successivo tentativo di tap-in di Piscopo, respinto da Cristofoli, palla che giunge sul secondo palo a Contento scaglia una sassata sotto l’incrocio.

Nel secondo tempo i carnici provano a ripartire in attacco ma sugli sviluppi di un contropiede avversario Fabris è costretto al fallo tattico su Hoti lanciato a rete, beccandosi il giallo. La partita inizia ad innervosirsi e il Tolmezzo non riesce a trovare il pertugio giusto per il pareggio. Intorno al quarto d’ora ci prova Motta, ma il suo tiro a giro da dentro area termina alto e al 18’ un cross dalla sinistra di Amadio (al rientro dopo cinque partite, guarito dall’infortunio) con Gregorutti che di testa manda a fondo campo.

Al 21’ la formazione rossoazzurra guadagna la superiorità numerica per un brutto fallo di reazione di Butti su Nait (anche lui ammonito nel tentativo di bloccare una ripartenza). Quindi fanno il loro ingresso in campo anche Baruzzini, Sabidussi e Vidotti per aumentare la forza offensiva. Sarà proprio il “Baru” a chiamare agli straordinari l’estremo avversario con una serie di velenosissime punizioni che vengono tutte respinte. L’ultima occasione per il Tolmezzo, giunge al 35’, non riesce a finalizzarla al meglio Gregorutti, il cui colpo di testa sull’uscita di Zwolf lambisce il palo alla sinistra del portiere isontino.

Nei minuti finali la stanchezza si fa sentire e con essa la lucidità sotto rete.

Finisce con la vittoria della Pro Gorizia e il Tolmezzo che scende dalla vetta del campionato complice la vittoria del Brian Lignano sullo Zaule, prossima avversaria proprio dei carnici nel turno infrasettimanale di mercoledì 1.novembre, alle 14.30 a Muggia. L’occasione per un immediato riscatto dei ragazzi del presidente Ianich.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 8^ GIORNATA

TOLMEZZO – PRO GORIZIA 0-1

GOL: pt al 45′ Contento.



TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Nait, Gabriele Faleschini, Cucchiaro (17’st Amadio), Rovere (43’st Vidotti), Persello, Picco, Fabris (27’st Baruzzini), Motta, Gregorutti, Micelli (33’st Sabidussi); a disposizione Beltrame, Daniele Faleschini, Capellari, De Giudici, Coradazzi. Allenatore: Mauro Serini.



PRO GORIZIA: Zwolf, Lavagna, Cocetta (16’pt Butti), Piscopo, Grudina, Politti, Lombardo, Contento, Comisso, Grion, Hoti (5’st Lucheo); a disposizione Umari, Tuccia, Franco, Grassi, Predan, Boschetti. Allenatore: Luigino Sandrin.



ARBITRO: Trotta di Udine (Valeri-Savorgnani)

NOTE – Espulso: Butti al 21’st. Ammoniti: Hoti, Micelli, Rovere, Piscopo, Fabris, Nait, Politti, Faleschini, Lombardo