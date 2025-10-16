Controlli al confine, 2 arresti per traffico di droga: sequestrati quasi 2 etti di marijuana

Nell’ambito delle attività di controllo economico-finanziario del territorio, rafforzate in collaborazione con la Prefettura di Trieste, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Muggia hanno concluso due distinte operazioni di servizio che hanno portato all’arresto di due persone – un cittadino croato e uno svizzero – e al sequestro di 178 grammi di sostanza stupefacente.

Il primo intervento si è svolto al valico di confine di Fernetti, dove una pattuglia del Nucleo Mobile ha fermato un’autovettura con targa estera condotta da un cittadino croato. Durante le verifiche, i finanzieri sono stati insospettiti da un forte odore proveniente dal veicolo. Un’accurata ispezione ha portato al rinvenimento, all’interno di un borsone, di diversi involucri contenenti marijuana abilmente confezionata e occultata.

Il test rapido “drop-test” ha confermato la natura della sostanza. Considerato il quantitativo – 178 grammi – e le modalità di occultamento, i militari hanno escluso l’uso personale, procedendo quindi al sequestro dello stupefacente e all’arresto in flagranza del conducente. Su delega della Procura della Repubblica di Trieste, sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare eventuali collegamenti con attività di criminalità organizzata.

Il secondo intervento ha avuto luogo al valico stradale di Pese, dove le Fiamme Gialle hanno controllato un altro veicolo straniero, condotto da un cittadino svizzero diretto oltre confine. Gli accertamenti hanno fatto emergere a suo carico un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia per reati legati alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Dopo la formale identificazione, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Trieste.

Le due operazioni si inseriscono in un più ampio dispositivo di vigilanza e controllo sul territorio, volto a contrastare i traffici illeciti e a tutelare la sicurezza pubblica. L’attività della Guardia di Finanza di Muggia conferma l’impegno costante nel prevenire l’immissione di droga nel mercato illecito e nel rintracciare soggetti con pendenze giudiziarie, contribuendo così alla salvaguardia della legalità e alla sicurezza della collettività.