Tragico schianto tra moto e furgone a Osoppo: muore un 48enne

Tragico incidente nella serata di sabato 4 aprile a Osoppo, lungo via Rivoli. A perdere la vita è stato un motociclista di 48 anni, Giampietro Scarsini, residente a Buja, coinvolto in uno scontro con un furgone.



L’incidente è avvenuto poco prima delle 20. L’impatto è stato particolarmente violento e il motociclista è stato sbalzato a terra, riportando traumi gravissimi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari inviati dalla Sores, ma nonostante i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dall’incidente.