Incidente nel tardo pomeriggio di ieri nei cieli sopra Travesio, dove due parapendii si sono scontrati poco dopo il decollo dal Monte Valinis. E’ accaduto intorno alle 19.30 e ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino, attivato dalla Sores insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari.

Secondo quanto ricostruito, i due piloti si sono toccati in volo. Uno dei due è riuscito a mantenere il controllo del mezzo e a proseguire senza conseguenze, mentre l’altro, un italiano sulla cinquantina, ha perso il controllo del parapendio.

Il pilota è finito contro una pianta, rimanendo sospeso a circa dieci metri di altezza. Una situazione delicata che ha richiesto un intervento tecnico da parte dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti dodici operatori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’uomo utilizzando tecniche di tree climbing, corde e attrezzature specifiche. Dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno calato fino a terra

Nonostante la dinamica dell’incidente, il pilota è stato recuperato e non ha riportato ferite. L’intervento si è concluso poco prima delle 22.