Omicidio di Trieste, chi è la vittima. Fermata una donna

Isabella Tregnaghi è stata assassinata nella sua casa a Trieste.

Si chiama Isabella Tregnaghi la donna di 89 anni trovata morta in casa attorno all’ora di pranzo a Trieste. L’anziana, che è stata trovata con un taglio alla gola nell’appartamento in via delle Becchiere, nei pressi di Piazza Unità d’Italia, è stata assassinata. Il fatto è avvenuto attorno alle 13.

L’allarme e l’arresto nell’ambito dell’omicidio di Isabella Tregnaghi.

L’allarme è scattato a seguito di una chiamata di emergenza eseguita dai familiari della vittima al servizio NUE112 in quanto, dalle telecamere installate all’interno dell’abitazione dell’anziana, avevano notato movimenti sospetti da parte di un’altra donna sconosciuta.

Sul posto sono intervenuti, a seguito degli operatori sanitari e dei Vigli del Fuoco, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trieste che, oltre ad eseguire i rilievi del caso, hanno provveduto ad interrogare vicini di casa e familiari, al fine di acquisire informazioni utili alle indagini.

L’intuito investigativo e la conoscenza del territorio dei militari dell’Arma, corroborato dal supporto delle telecamere interne all’abitazione, hanno permesso di identificare e rintracciare una donna. L’ufficio di Procura della Repubblica sta dirigendo gli accertamenti necessari.

Al termine dell’interrogatorio condotto dal Procuratore della Procura della Repubblica di Trieste, dott. Federico Frezza, e dei sostituti incaricati delle indagini, dott.ssa Ilaria Iozzi e dott. Andrea La Ganga, veniva disposto il fermo per indiziato di delitto per il reato di omicidio volontario a carico una donna 58enne triestina, P. E. le sue inziali. Dopo le formalità di rito, la donna verrà condotta presso la locale casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

Nei prossimi giorni la Procura di Trieste, unitamente al Comando Provinciale Carabinieri di Trieste, fornirà maggiori dettagli sulla vicenda.