Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 1 aprile

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

La giornata di martedì 1° aprile in Friuli Venezia Giulia vedrà un meteo variabile e sarà caratterizzata da un’alternanza tra schiarite e nuvolosità, anche consistente, soprattutto a quote medie. Il vento sarà protagonista, con la Bora che soffierà in modo sostenuto sulla fascia orientale e sulla costa. Durante la mattinata sarà più incostante, mentre nel pomeriggio e in serata tenderà a distendersi, con raffiche anche forti in particolare a Trieste e sul Carso. In quota, il vento soffierà da nordest con possibili raffiche intense.

Le temperature oscilleranno tra i 4 e gli 8 gradi nelle ore più fredde in pianura, per poi salire fino a 16-19 gradi nelle ore centrali della giornata. Sulla costa, i valori minimi saranno compresi tra 8 e 11 gradi, con massime tra 14 e 17 gradi. In montagna, a 1000 metri di quota la temperatura media si attesterà intorno ai 5 gradi, mentre a 2000 metri scenderà fino a -2 gradi.