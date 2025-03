Fiamme nella cucina di un apprtamento, evacuate dieci persone

L’incendio in una palazzina di Gorizia.

Un incendio ha interessato un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio di tre piani in Via Trieste a Gorizia, nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13.50. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Gorizia, che hanno inviato una squadra completa, supportata da un’autoscala, un’autobotte e dal funzionario di guardia.

Arrivati sul posto, i soccorritori hanno raggiunto l’appartamento in fiamme e, mentre due vigili accertavano l’assenza di persone intrappolate nell’alloggio, gli altri si sono concentrati sullo spegnimento dell’incendio, che aveva coinvolto la cucina dell’appartamento. Grazie all’intervento tempestivo, le fiamme sono state contenute, evitando il loro propagarsi al resto dell’appartamento.

Per precauzione, i vigili del fuoco hanno deciso di evacuare l’intero stabile, facendo uscire circa dieci residenti dai propri alloggi. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite, e i sanitari intervenuti sul posto non hanno dovuto prestare soccorso a nessuna delle persone presenti nell’edificio al momento del rogo.

Una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno proceduto con la bonifica del mobilio danneggiato dal fuoco e con la messa in sicurezza dell’appartamento e dell’intero stabile. Al termine delle operazioni, una verifica strumentale ha escluso la presenza di fumi residui, garantendo la sicurezza per i residenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, per quanto di competenza.