Dopo i temporali, da venerdì sul Friuli tornano meteo stabile e caldo

L’ondata di maltempo nella notte di mercoledì 7 ha portato precipitazioni anche forti, ma senza danni

Si è conclusa, fortunatamente senza danni, l’ondata di maltempo di mercoledì 7 agosto, accompagnata da un’allerta meteo gialla della Protezione civile regionale.

Il vasto sistema temporalesco che ha interessato il Veneto nel tardo pomeriggio di ieri si è scisso in due parti: quella settentrionale ha esaurito la sua energia al suo arrivo in regione, mentre quella meridionale è

finita in Adriatico.

Le piogge sono state in genere deboli sulla pianura occidentale, moderate sulle Prealpi Carniche e abbondanti in Carnia, con cumulati massimi di poco superiori ai 23 mm sul Prescudin e a Sappada.

Le previsioni meteo

Per giovedì 8 agosto, avremo cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio-sera, cielo variabile sulla zona montana, dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi che, in seguito, potranno localmente estendersi anche sulla pianura e le zone orientali.

Da venerdì l’anticiclone si rinforzerà, garantendo tempo stabile e caldo. Venerdì 9, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Al mattino soffierà Borino sulla costa e sulle zone orientali, poi venti a regime di brezza.